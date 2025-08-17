Це зображення стало можливим тільки завдяки майже ідеальному збігу енергетичного струменя із Землею.

Астрономи зробили знімок складного магнітного поля гігантського енергетичного струменя, що отримав назву "Око Саурона". На створення цього зображення знадобилося понад 15 років, пише Live Science.

У своєму дослідженні команда вчених розповіла, що джерелом цього "космічного ока" є блазар під назвою PKS 1424+240. Він розташований за мільярди світлових років від Землі.

У виданні нагадали, що однією з головних особливостей блазарів є те, що їхні енергетичні струмені майже ідеально вирівняні щодо Землі. Їхнє випромінювання потрапляє на нашу планету під прямим кутом, через що вони здаються нам набагато яскравішими, ніж більшість квазарів.

Відео дня

Дослідники зазирнули в один із "струменевих конусів" PKS 1424+240 за допомогою радіохвиль, що дало їм змогу візуалізувати магнітні поля всередині енергетичного променя. Вони зробили перше чітке зображення блазара завдяки об'єднанню даних, зібраних за 15 років Національною радіоастрономічною обсерваторією Very Long Baseline Array.

"Коли ми відновили зображення, воно виглядало просто приголомшливо. Ми ніколи не бачили нічого подібного - майже ідеальне тороїдальне магнітне поле зі струменем, спрямованим прямо на нас", - поділився провідний автор дослідження Юрій Ковальов, астроном з Інституту радіоастрономії Макса Планка в Бонні, Німеччина.

У виданні зазначили, що це зображення стало можливим лише завдяки майже ідеальному збігу струменя із Землею. Це посилює його високоенергетичне випромінювання завдяки ефектам спеціальної теорії відносності.

Учені підкреслили, що PKS 1424+240 є найяскравішим з усіх виявлених блазарів, що випромінюють нейтрино (також відомі як "примарні частинки"). Він довгий час спантеличував астрономів.

Дослідники вважають, що власне магнітне поле блазара прискорює протони до таких високих швидкостей, що вони перетворюються на нейтрино. Тепер же будуть потрібні додаткові спостереження за подібними струменями, щоб розкрити механізм цього явища.

Учені виявили одну з найбільших чорних дір - що відомо

Раніше вчені виявили гігантську чорну діру. Її маса еквівалентна масі 36 мільярдів Сонць.

З'ясувалося, що ця чорна діра розташована приблизно за 5 мільярдів світлових років від Землі. За словами вчених, це одна з 10 наймасивніших чорних дір, які коли-небудь були виявлені. Вона розташована в одній із двох галактик, що складають систему "Космічна підкова".

Дослідники й раніше припускали, що в системі "Космічної підкови" ховається гігантська чорна діра, проте конкретних доказів існування цього об'єкта досі не з'являлося.

Вас також можуть зацікавити новини: