Вінський каже, що для нього йти в опозицію з Тимошенко було найпростішим

Перемогу на виборах до місцевих рад у місті Києві забезпечить тільки достатня кількість вмотивованих членів партії.

Про це сказав голова партії «Народна влада» Йосип Вінський 7 квітня на зустрічі з претендентами у кандидати в депутати Київради і районних рад у м.Києві від партії «Народна влада».

Він також наголосив, що основним принципом роботи повинно стати створення дієздатної «виборчої машини» в кожному районі міста Києва і на рівні міста в цілому, а також закріплення за кожною дільничною виборчою комісією члена партії.

Пояснюючи мотивацію входження депутатів партії «Народна влада» до коаліції, Й.Вінський заявив, що Ю.Тимошенко і В.Ющенко в боротьбі за владу привели до неї Віктора Януковича. «У нас було 2 варіанти: або іти з Тимошенко в опозицію (це найпростіший шлях), або іти у владу, щоб працювати, впливаючи на ситуацію в країні. Наша мета перебування в коаліції – демократизація і соціалізація, це рішення продиктоване виключно патріотичними міркуваннями», - сказав політик.

Лідер партії також підкреслив, що, незважаючи на зміну політичної ситуації, ідеологія партії залишається незмінною, і першочерговим пунктом залишається проведення необхідних для держави реформ.

«Добре, що зараз одна політична структура відповідальна за ситуацію в державі. Через 8-10 місяців ми зможемо зробити оцінку існуючої влади. Не може розвиватися держава, якщо немає взаємодії між президентом і прем’єром, урядом і парламентом. Якщо хаос і безвладдя завершаться в Україні, вона отримає шанс», - вважає Й.Вінський.

Відповідаючи на запитання щодо можливого об’єднання з іншими політичними силами, Й.Вінський зазначив, що «ідеологічно найближче до нас Соціалістична партія, я сподіваюсь, що в СПУ зміниться лідер і ми знайдемо з ним спільну мову, інші варіанти – Яценюк і Тигіпко».