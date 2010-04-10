Лавринович: не продавайте мандати, й не буде нардепів-перебіжчиків

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що перехід депутатів з опозиційних фракцій до більшості став наслідком купівлі місць у виборчих списках.

Таку думку О.ЛАВРИНОВИЧ висловив напередодні у ефірі телеканалу "Україна".

"Не треба продавати депутатські мандати, і тоді не буде тієї проблеми. Якщо їх продали, люди заплатили за місце у Верховній Раді, вони вважають, що вони не зобов’язані своєму партійному лідерові. Ось де корінь зла і корінь проблеми. Для цього потрібно змінити систему таким чином, щоб люди обирали не тільки політичну силу, а й представників цієї політичної сили", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Таким чином міністр юстиції відповів на зауваження народного депутата від БЮТ Сергія СОБОЛЄВА про моральний аспект формування більшості в парламенті.

"Скажіть, будь ласка, навіщо тоді взагалі проводити вибори в країні? Йшли вибори, проголосували за політичні сили, одні сформували більшість, інші – опозицію. Після цього можна спокійно попрацювати різними аргументами і стимулами з тими, хто отримав більшість, і раптом волевиявлення людей стає нікому не потрібним… Навіщо вибори країні, коли можливо встановити розцінки на входження в більшість або виходу з більшості і таким чином не проводити ніяких виборів?", - запитав С.СОБОЛЄВ.