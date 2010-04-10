Путін: Росія розглядає можливість дати Україні кредит - $5-6 мільярдів
18:45, 10 квітня 2010Політика
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На 3-й та 4-й блоки Хмельницької АЕС
Росія розглядає можливість кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції у розмірі 5-6 млрд. доларів. Про це заявив в суботу прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН.
Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив по завершенню переговорів з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ в московському аеропорту «Внуково-2».
«Ми обговорювали питання співпраці в ядерній енергетиці і можливість кредитування робіт на третьому і четвертому блоках Хмельницької АЕС російською стороною в обсязі 5-6 млрд.доларів», - сказав В.ПУТІН.
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