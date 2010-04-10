Путін: Росія розглядає можливість дати Україні кредит - $5-6 мільярдів

Росія розглядає можливість кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції у розмірі 5-6 млрд. доларів. Про це заявив в суботу прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив по завершенню переговорів з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ в московському аеропорту «Внуково-2».

«Ми обговорювали питання співпраці в ядерній енергетиці і можливість кредитування робіт на третьому і четвертому блоках Хмельницької АЕС російською стороною в обсязі 5-6 млрд.доларів», - сказав В.ПУТІН.