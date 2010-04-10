Азаров каже, що Москва обіцяє зняти обмеження на українські труби

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН обіцяє зняти обмеження для української трубної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив по завершенню переговорів в Москві з В.ПУТІНИМ, які відбулися сьогодні в Москві в аеропорту «Внуково-2».

«Що стосується обмежень – це перш за все стосується трубної промисловості, Володимир Володимирович (ПУТІН - УНІАН) пообіцяв, що таку вказівку буде ним дано відповідним міністерствам, і це питання буде знято з наших взаємовідносин», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України зауважив, що російська сторона займає конструктивну і об`єктивну позицію.

У свою чергу В.ПУТІН підтвердив, що сторони обговорили кілька питань стосовно торгового регулювання і зняття взаємних обмежень в торгівлі.

Також М.АЗАРОВ і В.ПУТІН на початку своїх виступів висловили співчуття польському народу у зв`язку з авіакатастрофою в Смоленській області, в результаті якої загинув Президент Польщі Лех Качинський.