До Москви прибули 132 родичі загиблих у смоленській авіакатастрофі

Процедура упізнання загиблих під час катастрофи літака Президента Польщі займе 2-3 дні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Росії Тетяна ГОЛИКОВА.

«Ми розраховуємо, що процедура упізнання займе від двох до трьох днів. Ми постараємося зробити все можливе, щоб якісно і швидко організувати цю роботу», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Вона повідомила, що всі процедури з судово-медичної експертизи завершені. «Починається процедура упізнання родичами загиблих», - сказала міністр. За її словами, вчора до Москви прибули 132 родичі. Для підготовки до процедури упізнання з родичами загиблих працюють психологи з Польщі і психологи з Державного наукового центру соціальної і судової психіатрії ім. В.П. Сербського Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Росії. «Вони працюватимуть впродовж усього часу, поки проводяться упізнання», - додала Т.ГОЛИКОВА.

Центр, де проводиться упізнання, - Бюро судової медичної експертизи м. Москви. Окрім судово-медичних експертів, до роботи залучені судові експерти-генетики Федерального Центру судово-медичної експертизи.

Як повідомлялося, літак польського Президента Леха Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня.

Літак зачепився за верхівок дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

За уточненими даними, на борту перебувало 88 пасажирів і 7 членів екіпажа. Не вижив ніхто. Серед загиблих Президент, його дружина і частина керівництва Польщі.

Вони слідували у Катинь, щоб взяти участь у траурних заходах на місці масового поховання польських офіцерів.