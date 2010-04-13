Тігіпко розказав, де візьмуться гроші для відшкодування ПДВ

Уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, відповідний проект постанови Кабінету міністрів було схвалено на сьогоднішньому засіданні урядового комітету з питань економічної політики.

С.ТІГІПКО зазначив, що уряд не зволікатиме з виплатою підприємствам заборгованості з відшкодування ПДВ.

«Оборотні кошти вкрай необхідні бізнесу для забезпечення зростання виробництва. Незважаючи на складну бюджетну ситуацію, уряд не тягнутиме з відшкодуванням простроченої заборгованості держави щодо ПДВ», - заявив С.ТІГІПКО.