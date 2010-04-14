Чому Янукович спокійно спостерігає за червоним реваншем?

Народні депутати України, члени фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ірина ГЕРАЩЕНКО та Ольга ГЕРАСИМ’ЮК звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням дати оцінку намірам членів Комуністичної партії України встановити пам’ятник Сталіну у Запоріжжі.

«Подібні заяви і наміри отримали негативну реакцію в Україні і світі, це зухвала провокація, спрямована на розкол суспільства», - наголошують депутати. «Спроба героїзації диктатора напередодні Великої Перемоги, на яку працювали і мільйони жертв ГУЛАГу, побудованого сталінським режимом, виглядає особливо цинічно. Так само цинічно забути про те, що саме Сталін і його поплічники напередодні війни знищили керівництво Червоної Армії, обезкровили її. В той час, коли по всій Європі вже працювали нацистські концтабори, Сталін благословляв пакт Молотова–Ріббентропа і був союзником Гітлера», - нагадують політики.

«Два місяці тому нова українська влада обіцяла, що ніколи не спекулюватиме на темах, що розколюють українське суспільство, натомість, сьогодні спокійно спостерігає за червоним реваншем, за брутальними спробами переглянути найтрагічніші сторінки української історії. Якщо сьогодні Президент не зупинить ці дії, то наступним етапом буде переписування підручників історії, заперечення сталінського терору, депортацій, голодомору», - заявила І.ГЕРАЩЕНКО в інтерв’ю УНІАН.

На думку депутатів, заяви комуністів щодо необхідності встановлення пам’ятників Сталіна в усіх обласних центрах, наміри Херсонського обласного голови розвісити прапори Радянського Союзу в області на День Перемоги повинні отримати жорстку реакцію з боку Президента, мають бути засуджені владою, усіма здорово мислячими людьми в коаліції.

І.ГЕРАЩЕНКО та О.ГЕРАСИМ’ЮК також нагадали, що в сусідній Росії визнали, що саме сталінський режим був причетний до знищення 22 тисяч польських офіцерів в Катині, і цьому злочину так само немає виправдання.