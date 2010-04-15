Бютівці тримають парламент у "тонусі": трибуну блокували кілька хвилин

Народні депутати від БЮТ розблокували трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, декілька хвилин тому народні депутати від БЮТ зібралися біля трибуни парламенту. Вони тримали в руках плакати: «Янукович, де підвищені зарплати?», «Янукович, де підвищені пенсії?», «Янукович, де соціальний бюджет?»

У цей час на трибуні виступав лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО. Він заявив, що Партія регіонів не виконує свої передвиборчі обіцянки стосовно збільшення соціальних стандартів. За його словами, підтвердженням цього стала відмова “регіоналів” і правлячої коаліції в цілому голосувати за законопроект, спрямований на підвищення соціальних виплат малозабезпеченим сім’ям.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що всі передвиборчі обіцянки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА стали цинічною брехнею. «Пройшло вже більше двох місяців, але жодного законопроекту, жодного указу Президента, жодної постанови уряду про підвищення соціальних стандартів немає», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Після виголошення заяви депутати від БЮТ розблокували трибуну і зайняли свої робочі місця.