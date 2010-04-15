Литвин дозволив Клюєву доповідати, бо працюють «з коліс»

Верховна Рада України почала розгляд Державної програми соціально-економічного розвитку України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, проект документа, розроблений урядом і схвалений на засіданні Кабінету міністрів 14 квітня, представляє перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Також планується заслухати доповідь з цього питання голови комітету ВР з питань економічної політики Олександра ТКАЧЕНКА.

Разом з тим, перед розглядом питання представник фракції БЮТ Сергій САС виступив із заявою про неможливість розгляду програми без обговорення її в комітетах і запропонував відкласти розгляд.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН погодився із зауваженням, проте зазначив, що програма розглядається за особливою процедурою.

"Пропозиція правильна, але за однієї умови - якби своєчасно було подано програму соціально-економічного розвитку колишнім урядом, як того вимагає регламент. А оскільки ми фактично працюємо "з коліс", то ми змушені приймати особливу процедуру для розгляду програми соціально-економічного розвитку і бюджету. Так, тут є певні відступи. Давайте поставимося позитивно до того факту, що уряд вносить перед бюджетом програму соціально-економічного розвитку, чого раніше взагалі не робилося", - заявив В.ЛИТВИН.