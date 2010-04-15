ВР ухвалила проект програми розвитку України на 2010 рік
12:13, 15 квітня 2010Політика
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У першому читанні
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного документа проголосували 242 народні депутати із 420 зареєстрованих у сесійній залі.
Ухвалення документа підтримав 171 депутат від фракції Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 13 – від НУ-НС, 25 – від КПУ, 19 від Блоку Литвина та 4 – позафракційні.
Верховна Рада також доручила профільному комітету підготувати проект держпрограми для підготовки його в цілому на наступному пленарному тижні.
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