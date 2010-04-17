Цушко: я від "Мерседеса" відмовився і за бензин сам плачу
11:38, 17 квітня 2010Політика
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Планується обмеження в бюджеті
Уряд планує обмежити кількість автомобілів для керівників місцевих адміністрацій і міністерств.
Про це заявив міністр економіки Василь Цушко в ефірі Шустер Live.
"Планується обмеження в бюджеті, щоб начальникам у райадмістраціях, в обласних адміністраціях, в міністерствах залишити тільки дві машини", - сказав він.
"Я працюю місяць міністром економіки і за бензин сам плачу. Мало того. Я від "Мерседеса" відмовився, взяв простий "Шевроле", - заявив Цушко.
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