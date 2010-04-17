Цушко: я від "Мерседеса" відмовився і за бензин сам плачу

Уряд планує обмежити кількість автомобілів для керівників місцевих адміністрацій і міністерств.

Про це заявив міністр економіки Василь Цушко в ефірі Шустер Live.

"Планується обмеження в бюджеті, щоб начальникам у райадмістраціях, в обласних адміністраціях, в міністерствах залишити тільки дві машини", - сказав він.

"Я працюю місяць міністром економіки і за бензин сам плачу. Мало того. Я від "Мерседеса" відмовився, взяв простий "Шевроле", - заявив Цушко.

Українська правда