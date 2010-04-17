Ющенко поїхав до Польщі автомобілем
Для участі у скорботних заходах
Лідер “Нашої України”, колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО через закриття повітряного простору поїхав до Польщі автомобілем, щоб взяти участь у церемонії прощання та поховання Президента Польської держави Леха Качинського та його дружини Марії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.
“Сьогодні о 7 годині ранку В.ЮЩЕНКО з дружиною Катериною виїхали із Києва та перебувають у дорозі”, - говориться в повідомленні.
Також зазначається, що В.ЮЩЕНКО візьме участь у скорботних заходах державного рівня в церемонії поховання Леха та Марії Качинських у Кракові.
У прес-службі додали, що заплановано низку двосторонніх зустрічей В.ЮЩЕНКА з польськими та міжнародними політиками та культурними діячами.