СБУ влаштує Лужкову профілактику

Виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що реакція України на висловлювання мера Москви Юрія ЛУЖКОВА під час перебування у Севастополі буде жорсткою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«Коли іноземець прибуває на територію України, незалежно від статусу і громадянства іноземця, він має поважати законодавство, мову і культуру цього народу. Тому реакція буде, згідно з цим законом, жорсткою. СБУ це підтверджує», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, якщо будуть правові підстави для жорсткішого реагування, то, безумовно, у взаємодії з МЗС України таких заходів буде вжито невідкладно.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також зазначив, що у європейському праві, яке імплементовано в національному законодавстві України, передбачається широкий спектр реагування - від профілактичних бесід, заборони в’їзду, до серйознішої адміністративної та кримінальної відповідальності.

У свою чергу, виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО зауважив, що поки що зовнішньополітичне відомство України не отримало офіційної реакції Міністерства закордонних справ Росії на свою заяву щодо висловлювань Ю.ЛУЖКОВА.

За його словами, під час свого візиту до Москви 27 лютого, крім обговорення питань функціонування Чорноморського флоту РФ, буде обговорено й ряд інших питань, і, можливо, питання реакції Росії на висловлювання Ю.ЛУЖКОВА.

«Безумовно, це справа правоохоронних органів і МЗС, і я думаю, що ми тут з колегами будемо працювати злагоджено, і визначимо, наскільки його висловлювання становлять загрозу територіальній цілісності і безпеці України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого мер Москви Ю.ЛУЖКОВ відвідав Крим.

22 лютого Міністерство закордонних справ України заявило, що українська сторона розцінює висловлювання Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі, як крок, спрямований на нагнітання напруженості в суспільстві, підрив добросусідських відносин і стратегічного партнерства між Україною та Росією. У коментарі МЗС нагадувалося, що 21 лютого у м. Севастополь мер Москви дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова у складі України.

Особливе занепокоєння в МЗС викликали також публічні заклики Ю.ЛУЖКОВА до громадян України брати участь у масових акціях, які мають політичний характер, що є прямим втручанням у внутрішні справи іноземної держави. МЗС України висловило сподівання, що такі дії згаданого посадовця отримають відповідну оцінку з боку російської влади, про що буде поінформовано українську сторону.