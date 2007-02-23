Тимошенко зізналася, що має певне табу

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запрошує у свою команду всіх чесних політиків. Так вона відповіла на запитання журналістів під час сьогоднішньої прес-конференції у Луцьку, щодо можливості підписання найближчим часом угоди про співпрацю між БЮТ і «Народною самообороною» Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ми запрошуємо тих політиків, які хочуть захищати справжні національні інтереси, які хочуть займати чесну позицію у політиці – таких людей ми запрошуємо до співпраці”. “У нас немає ніяких обмежень щодо тих, хто хоче боротися», - додала вона.

Втім, лідерка БЮТ не назвала жодних імен можливих партнерів чи дат.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «Щодо тих, хто хоче споживати владу, споживати ті преференції, які дає влада, – так, у нас є певне табу”.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що „ЯНУКОВИЧ і його команда здають Україну щодня”. За її словами, “своє призначення ми бачимо в тому, щоб прибрати їх від влади, оскільки тримати їх за руки ми не маємо важелів".