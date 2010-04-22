Табачник каже, що вищу освіту України «очікує армагедон»

Примусового закриття вищих навчальних закладів в Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому запевнив міністр освіти на науки Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів про вплив демографічної ситуації на кількість ВНЗ в Україні.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, через демографічну ситуацію вищу освіту України «очікує армагедон».

«На сьогоднішній день у цьому році в нас закінчують школу 380 тисяч випускників, а їх очікує 700 з чимось тисяч місць, ліцензованих, дозволеного прийому на перший курс. Ми у відповідності до законів не будемо йти досвідом сусідів та насильно закривати філіали, університети, інститути. Я думаю, що своє слово скаже демографічна та ринкова ситуація», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр освіти підкреслив, що по відношенню до багатьох вищих навчальних закладів України буде проводитися політика «укрупнення».

«Ми будемо вітати побажання регіонів та університетів укрупнюватися. Що для цього буде робити міністерство - переносити підготовку магістратури у великі навчальні заклади, у визнані університети», - зауважив Д.ТАБАЧНИК.

Він додав, що Міністерство освіти, крім цього, відмінить підготовку магістрів без відриву від виробництва (заочну), а також підготовку студентів за непрофільними для вишів спеціальностями.

«Коли технічний або ветеринарний інститут готує магістрів з права – це імітація підготовки. Ми будемо обмежувати магістратуру тільки стаціонарною, очною. Уявіть собі вченого-заочника, який стає вченим заочно в непрофільному навчальному закладі», - обурився міністр освіти.

Перелічені заходи, на думку Д.ТАБАЧНИКА, автоматично викличуть скорочення кількості вишів в Україні.

«Я думаю, що буде закриватися ціла низка учбових закладів, спеціальностей, кафедр, напрямків підготовки. Це неминуча ситуація», - зауважив міністр.

Д.ТАБАЧНИК закликав керівників і ректорів вищих навчальних закладів «стати на позиції державного педагогічного реалізму та відійти від певного романтизму минулих років», коли в «нестримній гонитві» за кількістю студентів університети почали втрачати свою профільність.

На думку Д.ТАБАЧНИКА, це найголовніша проблема якості освіти в Україні.

Підсумовуючи сказане, Д.ТАБАЧНИК запевнив, що ідея якісної вищої освіти в Україні може стати національною ідеєю, котра консолідує все суспільство

«Суспільство знань через якість знань - це може бути українською національною ідеєю», - резюмував Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові розпочала роботу розширена колегія Міністерства освіти України під головуванням міністра Д.ТАБАЧНИКА, де підсумовуватиметься діяльність вищих навчальних закладів у 2009 році та будуть поставлені основні завдання на 2010 рік. У заході братимуть участь віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН та понад 900 представників закладів освіти та профспілок працівників освіти і науки України. За підсумками роботи колегії буде презентовано нові стандарти вищої освіти, концепція напрямів підготовки бакалаврів, нові правила атестацій професора та доцента, та документи, які передбачають розширення автономії вищих навчальних закладів.