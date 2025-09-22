За словами заступника керівника ОП, важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення українців.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук провела зустріч з українцями, які проживають у Польщі. За її словами, громадянам тут не просто.

"Особливо важко літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям наших громадян. Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати", - зазначила Верещук.

Тому, за словами посадовиці, держава має заздалегідь підготувати українську систему соцпідтримки, а саме надати тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, аби українці, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави.

"Так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення. Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів", - додала Верещук.

Українські біженці у Європі - останні новини

Раніше експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький відповів, з яких країн біженці вже не захочуть повертатися в Україну. За його словами, після війни складніше буде повернути українців, які працюють у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах та Ірландії.

Водночас Гайдуцький наголосив, що першими почнуть повертатися українці з сусідніх країн - Польщі, Чехії, Угорщини та Молдови.

"В Молдові зараз зарплати вже вищі, ніж в Україні. Але я впевнений, що після завершення війни частина підприємств в Україні вимушено підніме зарплати, адже зараз багато людей працюють під "бронню" або мають відстрочку від призову. Як тільки скасують воєнний стан, люди масово почнуть звільнятися на таких підприємствах. Бізнес буде змушений підвищити зарплати на 15-30%, щоб утримати кадри", - запевнив експерт.

Також повідомлялось, що в ЄС схвалили скасування програми з прийому українських біженців. Це означає, що Рада Євросоюзу схвалила рекомендації для держав ЄС щодо повернення реінтеграції та зміни офіційного статусу громадян України, які втекли від війни на територію країн блоку, коли дозволять умови.

"Багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати можливість повернутися в Україну та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши їм здійснити ознайомчі візити до України. Умови цих ознайомчих візитів повинні бути узгоджені між країнами ЄС", - зазначили у пресслужбі Ради.

