Зазначається, що США скоротили поставки магнітів, що містять рідкоземельні метали.

Експорт рідкоземельних магнітів з Китаю до Європейського союзу різко зріс у серпні. Ця ситуація підкреслює залежність ЄС від китайських поставок і його вразливість перед торговельною війною між Вашингтоном і Пекіном.

Видання Bloomberg пише, що, за даними китайської митниці, поставки в ЄС у серпні зросли на 21% порівняно з липнем і становили 2582 тонни, що більш ніж утричі перевищує обсяг постачань до США з початку року. Водночас експорт до США в останній місяць літа скоротився на 5% порівняно з попереднім місяцем і становив 590 тонн.

Рідкоземельні магніти, необхідні для виробництва електромобілів, вітряних турбін і військового обладнання, стали найпотужнішою зброєю Пекіна в конфлікті з Вашингтоном.

Надмірна залежність Євросоюзу від поставок з Китаю зробила його промисловість особливо вразливою. За даними Торгової палати ЄС у Китаї, у серпні європейські компанії сім разів зупиняли виробництво, і цього місяця очікується ще 46 зупинок.

Домінуюче становище Китаю спонукало Європу прискорити пошук альтернативних джерел поставок.

Ще у квітні газета Financial Times писала, що прямий вплив 20%-вих мит президента США Дональда Трампа на продукцію ЄС спричинив побоювання щодо перспектив європейських виробників, які вже страждають від мит на авто і сталь. Брюссель має підготуватися до напливу азійських товарів.

Крім того, на початку вересня Трамп закликав Європейський союз запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль з метою посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС у питанні введення мит проти Індії та Китаю "ухвалюватиме власні рішення".

