ЗСУ розгромили російський пункт розподілу дронів: Генштаб розкрив деталі

Також знищено кілька складів ворога з боєприпасами.

Воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів, де було знищено великий запас ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що Сили оборони України ефективними діями зривають загарбницькі плани агресора

"Ще 29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат - знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що, за підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.

"Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)", - зазначають в Генштабі. При цьому додають, що першим був удар по логістичному пункту розподілу дронів, а другий – по складу боєприпасів. "Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога", - наголошується в повідомленні.

При цьому ззначається, що результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом.

Удари по цілях ворога

Як повідомляв УНІАН, днями, українські спецпризначенці пробрались на Тендрівську косу, яка тимчасово окупована армією РФ, та знищили там багатоцільовий тягач "Вітязь", який підвозив зброю та живу силу.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що успішний рейд на Тендрівську косу здійснили бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України. Це була чергова нічна висадка, в ході якої також встановили на косі мінні загородження.

В результаті, у пастку спецпризначенців воєнної розвідки потрапив тягач російських окупантів ДТ-10 "Вітязь", який вже нічого не підвезе ворогу.

