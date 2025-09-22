Фанати помітили нові локації на стримі творця гри Тобі Фокса.

Фанати Undertale помітили на стрімі Тобі Фокса, приуроченому до 10-річного ювілею гри, нові локації, яких раніше не було.

На трансляції показали похмуру область із руїнами, а також оновлену версію дверей Гастера, найзагадковішого персонажа гри. Якщо зазвичай їх можна побачити тільки в монохромі та за унікальних умов, то тепер вони з'явилися в кольорі.

На Reddit це пов'язали з Deltarune, продовженням Undertale. Схожі руїни миготять в інтро нового проєкту, а музична тема Гастера звучить і там, і в ювілейній версії Undertale.

Частина гравців упевнена, що нова область - ще один ключ до розгадки ролі Гастера, який і так вважається головною сполучною ланкою "між Undertale і Deltarune. Інші ж упевнені, що Тобі просто тролить фанатів, особливо враховуючи, що стрім перервався саме в момент, коли глядачі помітили новий контент.

Раніше ми розповідали, що творець Undertale запустив сайт, на якому можна створити свого аватара в стилі гри. Через великий наплив сайт одразу почав працювати з перебоями, а вже через добу після запуску Тобі Фокс оголосив, що зібрав понад 400 тисяч заявок, і сайт закривається.

