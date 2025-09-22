Це стало першим офіційним підтвердженням того, що РФ продала Сербії ці комплекси, незважаючи на західні санкції.

На озброєнні сербської армії помітили російські комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Красуха-2" та "Красуха-4". Раніш публічно вони не демонструвалися.

Як повідомляє Defence Blog, комплекси показали на параді у Белграді. Це стало першим офіційним підтвердженням того, що РФ продала Сербії ці комплекси, незважаючи на західні санкції.

Видання зауважило, що точні терміни поставок, кількість комплексів та вартість залишаються невідомими. Також незрозумілим залишається маршрут доставки. Припускається, що у перевезенні озброєння Росії могли допомогти треті країни.

Примітно, що на початку цього року влада Сербії розірвала низку контрактів із оборонно-промисловим комплексом РФ через неспроможність постачати озброєння.

Видання зазначило, що через це росіяни, ймовірно, не встигли відправити сербам частину протитанкових ракетних комплексів "Корнет".

Що таке "Красуха-2"

Камплекс "Красуха-2", офіційне позначення 1Л269, є мобільним комплексом РЕБ на восьмиколісній платформі. Він призначений для протидії повітряним розвідувальним системам. Технічні характеристики "Красухи-2" залишаються засекреченими, але за деякими даними, радіус дії комплексу складає до 300 км.

РФ взяла на озброєння ці комплекси у 2012 році.

Комплекси "Красуха" у війні проти України

На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року повідомлялося, що ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби Росії "Красуха-4". Це сталося під час боїв під Києвом.

