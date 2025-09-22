Круїзний лайнер ходитиме Дунаєм, передбачено кілька варіантів маршруту.

Морські та річкові круїзи позиціонуються як гарний варіант для сімейної відпустки, або романтичної подорожі на двох. Тож соло туристи не часто обирають саме такий вид відпочинку. Однак останнім часом попит на одиночні тури зростає, і круїзна індустрія реагує.

Як пише DailyMail, у 2027 році планують спустити на воду перший в історії круїзний лайнер, побудований спеціально для індивідуальних мандрівників. Судно MS George Eliot матиме 70 кают та люксів і буде оформлене в стилі п'ятизіркового бутик-готелю з використанням розкішних матеріалів.

Гостям пропонуватимуть вишукане меню у форматі шведського столу та вечері з чотирьох страв. Це не рахуючи бістро та панорамного лаунж-бару.

На борту буде типовий для круїзних лайнерів набір додаткових послуг, як от оздоровча зона з масажем, салони краси, тераса для сонячних ванн, басейн, гольф-зона тощо.

Повідомляється, що лайнер зможе вмістити до 132 пасажирів, що означає, що принаймні частина з тих 70 кають будут багатомісними.

Очікується, що судно ходитме за кількома 8- та 15-денними маршрутами по Дунаю. Мандрівники зможуть відвідати такі мальовничі міста як Відень, Будапешт і Зальцбург.

Оголошені ціни наразі виглядають досить кусючими – від 2900 фунтів стерлінгів (3300 євро) за 8-денний круїз та від 5700 фунтів (6500 євро) за 15-денну подорож.

