Дрони вразили ключову інфраструктуру залізниці в Краснодарському краї.

У Краснодарському краї РФ дрони вразили тягову підстанцію "Канівська". Зафіксовано щонайменше п’ять попадань, повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих.

Підстанція забезпечує електропостачання залізниці, перетворюючи та розподіляючи напругу для локомотивів. Вона підтримує рух пасажирських та вантажних поїздів і є важливою частиною інфраструктури російської залізниці.

Окрім цього, повідомляється про вибухи в районах НПЗ у Слов’янську-на-Кубані та Ярославлі. Деталей щодо цих ударів поки нема.

Відео дня

Натомість міністерство оборони РФ заявило, що у ніч на 22 вересня збило 114 дронів, які нібито запустила Україна. Найбільше дронів, за даними відомства, було знешкоджено над Ростовською областю та Краснодарським краєм.

В Оперативному штабі Краснодарського краю зазначили, що уламки безпілотників впали на тягову електричну підстанцію у Стародерев'янківській, спричинивши пошкодження об’єкта.

Інші атаки на окупантів

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Криму в неділю, 21 вересня, лунали гучні вибухи, окупанти повідомили про "приліт" по пансіонату Терлецького у Форосі та ще по кількох об’єктах.

Примітно, що в росЗМІ також зазначають, що атака відбулася нібито на елітну дачу ФСБ Росії, де неодноразово відпочивав особисто й російський диктатор Володимир Путін. Моніторингові пабліки ж пишуть, що сталося ураження "урядової будівлі" в Криму.

