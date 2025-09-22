Разом із Бе-12 уражено багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України вперше в історії спалили два рідкісних російських літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Як заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, борти уражено вчора, 21 вересня.

"На території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії", - наголошують у розвідці.

Зазначається, що літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені коштовним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Бе-12 "Чайка" - що про нього відомо

Бе-12 "Чайка" — протичовновий літак-амфібія. У жовтні 1960 року літак здійснив перший політ, за три роки почав поступати на озброєння авіації ВМФ. Створений у ДКБ Берієва. На літаку-амфібії встановлений комплект цільового обладнання, що дозволяє вести пошук і боротьбу проти підводних човнів супротивника.

За час експлуатації на літаках Бе-12 встановлено 46 світових рекордів. Згідно з інформацією з відкритих джерел, частина літаків Бе-12 допрацьовувалась для застосування підводного ядерного заряду 5Ф48, що є некерованою парашутною бомбою. Цей варіант літака отримав назву Бе-12СК. Згодом на літаки могли підвішуватися досконаліші боєприпаси.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початку 2023 року на озброєнні сил морської авіації Росії було шість літаків-амфібій Бе-12ПС.

Удари по Криму - новини

Як писав УНІАН, 21 вересня стало відомо, що дрони ГУР Міноборони України у тимчасово окупованому Криму уразили три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

Раніше у Криму було уражено два російські гелікоптери Мі-8 та буксир – бійці ГУР дронами вгатили по авіабазі загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя.

