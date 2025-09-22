Євро знизився, долар пішов вгору: курс валют у 'ПриватБанку' на 22 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 22 вересня, зріс на 18 копійок і складає 41,58 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,98 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок зріс на 18 копійок і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 22 вересня, подорожчав на одну копійку - до 49,02 гривні.

Нацбанк встановив на 22 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася без змін.

За даними регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на сьогодні встановлено на рівні 48,42 гривні за один євро, тобто гривня зросла 36 копійок.

В обмінниках України середній курс долара в понеділок, 22 вересня, становить 41,28 гривні за одиницю американської валюти, а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,76 гривні за одиницю європейської валюти, а курс продажу - 48,58 гривні за євро.

