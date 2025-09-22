Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися електромобілі.

У серпні українці придбали 7,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

Фахівці нагадують, що у серпні вітчизняний автопарк поповнили 22,7 тисячі легкових авто з пробігом. Таким чином, машини віком до п’яти років становили 35% від загальної кількості.

Найпопулярнішими в цьому сегменті виявилися електромобілі – їхня частка становила 51%. Одразу за ними йдуть бензинові авто (35%) та гібридні автомобілі (9%). На дизельні та авто з ГБО припадає 4% і 1% відповідно.

ТОП-10 вживаних авто віком до п’яти років:

Tesla Model Y – 827 одиниць;

Tesla Model 3 – 452;

Kia Niro – 275;

Nissan Rogue – 274;

Mazda CX-5 – 233;

Volkswagen Tiguan – 217;

Hyundai Kona – 186;

Chevrolet Bolt – 159;

Ford Escape – 148;

Audi Q5 – 145.

Автомобільний ринок – поради експертів

Раніше фахівці порталу "‎Мінфін"‎ повідомили, що мінімальна сума, яка потрібна для встановлення газобалонного обладнання на автомобіль, становить близько 12 тисяч гривень. Подібні інвестиції можуть окупитися вже за десять місяців, але тільки при умові, якщо ціни будуть стабільними.

Загалом спеціалісти зазначають, що використовувати автогаз вже не так вигідно, як раніше, коли це паливо було значно дешевшим за бензин, однак певний простір для економії все ще лишається.

Також нагадаємо, що нещодавно в Головному сервісному центрі МВС повідомили про шахрайську схему, за якої зловмисники продають неіснуючі авто.

