Пошкоджені будинки та авто, але обійшлося без постраждалих.

Ввечері неділі, 21 вересня, у селі Зимна Вода Львівського району стався вибух. Інцидент трапився близько 20:20, повідомлення про нього надійшло на спецлінію "102".

За даними поліції Львівської області, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Однак пошкоджень зазнали вікна житлових будинків, кілька автомобілів та огорожі.

На місці працюють вибухотехніки, слідчі, оперативники кримінальної поліції та інші служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Відео дня

Інші інциденти

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі вибухнула автівка, коли в неї сів чоловік. Як повідомили у регіональному главку Нацполіції, подія сталася у Київському районі міста.

Повідомлення про вибух автомобіля марки Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102. За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. За даними правоохоронців, наразі йому надається медична допомога.

Згодом стало відомо, що у селі Підрясне поблизу Львова в приміщенні офісу автосервісу з вогнепальними пораненнями виявили тіла двох чоловіків. Пізніше в поліції уточнили, що під час конфлікту чоловік, який орендував приміщення, спочатку застрелив орендодавця, а потім вчинив самогубство, здійснивши смертельний постріл собі у груди.

Вас також можуть зацікавити новини: