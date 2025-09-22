Європа не постачала Тайваню дорогу зброю близько трьох десятиліть через побоювання накликати на себе гнів Пекіна.

Європа посилила свою позицію на ринку озброєнь Тайваню, де довгий час домінували США. Як пише Reuters, країни регіону роблять обережні кроки, щоб допомогти острову протистояти дедалі агресивнішому Китаю.

Тайвань традиційно покладався на США в більшості закупівель зброї. Європа ж, навпаки, не постачала Тайбею дорогу продукцію близько трьох десятиліть через побоювання накликати на себе гнів Пекіна, який вважає острів своєю територією.

Однак тепер Тайбей знаходить дедалі доброзичливіший відгук у деяких країнах Центральної та Східної Європи, особливо після вторгнення Росії в Україну 2022 року, зазначає Reuters.

Так, на Тайбейській виставці аерокосмічних і оборонних технологій минулого тижня міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку відвідав чеський павільйон, де його привітав голова Комітету у закордонних справах, обороні та безпеці Сенату Чехії Павел Фішер.

Німецьке торговельне представництво в Тайбеї також уперше взяло участь у виставці, заявивши, що "представляє інноваційні досягнення та промисловий потенціал Німеччини в галузі аерокосмічної промисловості та безпеки".

Компанія Airbus, яка також дебютувала на виставці, представила великий тактичний безпілотник Flexrotor з вертикальним зльотом і посадкою, призначений для розвідувальних і рекогносцирувальних місій тривалістю до 14 годин.

Ще одним свідченням того, що Європа менше нервує з приводу взаємодії з Тайбеєм, стало відвідування міністром закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун цього місяця Праги, Риму та Відня. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідав Австрію всього за тиждень до Ліня.

"Зараз обережність значно знизилася. Світ змінився через Україну", - заявив один із керівників тайванського виробника безпілотників військового призначення, що працює з європейськими партнерами.

Європейська зброя - новини

Дрони-перехоплювачі стають новітнім видом озброєння, і країни Європи вже представили свої перші розробки в цій сфері.

Так британська MARSS продемонструвала одну зі своїх новітніх моделей - Interceptor MR з вбудованим штучним інтелектом у варіанті середньої дальності.

Швейцарський виробник озброєнь Destinus також представив свою нову систему перехоплювачів Hornet, призначену для знищення дешевих дронів. А британський стартап Cambridge Aerospace перед виставкою DSEI представив свою розробку Skyhammer.

