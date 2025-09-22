Внаслідок удару по Запоріжжю загинула жінка.

Сьогодні вночі Росія вчергове атакувала низку областей України, внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування інфраструктурних об’єктів та житлових будинків, вирують пожежі, є жертви.

Так, голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок дронової атаки зафіксовані наслідки у чотирьох районах області.

У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, у Фастівському районі — пожежа приватного будинку.

Відео дня

Крім того, в Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок. А у Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

Він зазначив, що відомо про одного постраждалого у Бориспільському район - чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча.

Також під атакою російських дронів опинилися СУМИ. За даними в.о. міського голови Сум Артема Кобзара, два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.

Внаслідок атаки постраждав охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників.

Крім того, голова Запорізької ОВА повідомив, що вранці росіяни скерували на місто щонайменше 5 КАБів. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості, вирують пожежі.

Згодом він повідомив, що внаслідок атаки загинула жінка, інформація про постраждалих встановлюється.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, запустивши понад 600 цілей.

у Дніпрі було зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу десятки людей поранено, троє загинули.

Видання Bloomberg зазначало, що Володимир Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: