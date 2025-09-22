Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, а євро – 48,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 22 вересня, зріс на 5 копійок – 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 48,90 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,76 грн/євро, а курс продажу - 48,58 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 22 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася без змін.

За даними регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,42 гривні за один євро, тобто гривня зросла 36 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс долара в Україні до 28 вересня перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, водночас європейська валюта може коливатися в ширшому діапазоні - 47,5-49 гривні.

