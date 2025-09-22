Провокації Росії заслуговують на серйозну відповідь НАТО, зазначає The Times.

Російський лідер Володимир Путін активізує свої військові дії проти НАТО, досліджуючи його територію і перевіряючи його кордони. При цьому, як пише The Times, хоча європейські країни взяли на себе значні зобов'язання в галузі оборони за останній рік, але нещодавні дії Путіна показують, що цього ще недостатньо.

"Кремль все ще відчуває себе досить сміливим, щоб пробувати на міцність східний фланг континенту", - зазначається у статті.

Як підкреслює видання, провокації Росії заслуговують на серйозну відповідь. НАТО обговорить зміну правил ведення бойових дій, щоб забезпечити більш оперативне реагування на російські повітряні вторгнення. Вкрай важливо, щоб НАТО встановило "червоні лінії" і не дозволило подібній російській агресії стати буденністю.

"Ми повинні розробити чітку лінію і бути готовими діяти в її рамках", - заявив виданню маршал авіації Грег Бегвелл, колишній високопоставлений командувач Королівських ВПС.

При цьому, як зазначає The Times, якщо Польща, Фінляндія і країни Балтії витрачають значні кошти на оборону і нарощують свій потенціал стримування, то багаті західноєвропейські держави, "Європейська трійка" - Велика Британія, Франція і Німеччина - все ще відстають.

При цьому, підкреслюється в статті, загрозу становить не тільки Росія. Раніше повідомлялося, що MI5 вперше випустить рекомендації для парламентаріїв, щоб допомогти їм захиститися від іноземного шпигунства.

"У якомусь сенсі, ці рекомендації потрібні всім нам. Загрози нашому світу і способу життя численні; для їхнього захисту потрібні пильність і самопожертва", - пише The Times.

Агресія Росії проти НАТО

У п'ятницю три російських МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії. При цьому російські пілоти підтвердили отримання повідомлення від італійських пілотів винищувачів F-35, але проігнорували його і фактично не дотримувалися сигналів.

А в неділю, 21 вересня, винищувачам НАТО знову довелося летіти на перехоплення російського військового літака. Два німецькі винищувачі Eurofighter відправили для відстеження російського розвідувального літака Іл-20М, що летів у смузі нейтрального повітряного простору над Балтійським морем.

