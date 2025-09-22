Кім згоден на переговори, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові його країни від ядерної зброї.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові його країни від ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейські держЗМІ.

Кім заявив, що "досі зберігає теплі спогади про президента США (Дональда) Трампа", при цьому підкреслив, що ніколи не відмовиться від ядерного арсеналу заради зняття санкцій.

"Якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної одержимості нашою денуклеаризацією, приймуть реальність і захочуть справжнього мирного співіснування, у нас немає причин не сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами", - заявив Кім.

Відео дня

Це перший випадок, коли Кім згадав Трампа на ім'я з моменту інавгурації президента США в січні, заявила Рейчел Міньон Лі, експерт з Північної Кореї з американського Центру Стимсона.

"Це запрошення Кіма Трампу переглянути політику США щодо денуклеаризації, що передбачає, що якщо США відмовляться від денуклеаризації, він зможе зустрітися з Трампом віч-на-віч", - зазначила вона.

Водночас Кім різко відкинув будь-які поетапні плани щодо денуклеаризації, заявивши, що нещодавні спроби Вашингтона і Сеула почати діалог "були лицемірними", оскільки їхній фундаментальний намір послабити КНДР і знищити його режим залишився незмінним.

"Світ уже прекрасно знає, що роблять Сполучені Штати, коли змушують країну відмовитися від ядерної зброї і роззброїтися", - сказав Кім. "Ми ніколи не відмовимося від нашої ядерної зброї".

Лі з Центру Стимсона заявила, що висловлювання Кіма, схоже, були спрямовані на те, щоб заблокувати участь Південної Кореї в цьому питанні.

"Можливо, він хоче випередити уряд (Південної Кореї) і відрадити адміністрацію Трампа від співпраці, повторивши, що Південна Корея - окрема країна, а отже, не може бути стороною в північнокорейській ядерній проблемі", - сказала вона.

КНДР - новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що Північна Корея готується до масштабного військового параду в жовтні на честь 80-річчя заснування правлячої партії країни.

не виключається також візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в Пхеньян для участі в майбутньому заході.

Вас також можуть зацікавити новини: