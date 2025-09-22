Мільярдер і президент поділили момент на переповненому стадіоні.

У неділю на стадіоні "Стейт Фарм" в Аризоні відбулася поминальна служба за консервативним активістом Чарлі Кірком, яка зібрала десятки тисяч людей. Серед присутніх були й дві ключові постаті американської політики та бізнесу — Ілон Маск та Дональд Трамп.

Як пише Business Insider, Маск і Трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки, після чого Маск пересів. Востаннє їх разом бачили 30 травня на пресконференції в Овальному кабінеті, присвяченій відставці Маска з посади в DOGE. Тоді між ними тривала публічна суперечка.

На церемонії виступили кілька членів адміністрації Трампа, зокрема Джей Ді Венс, а також інші відомі консервативні лідери. Стадіон, розрахований на 60 тисяч місць, був переповнений, а ще більше людей залишилися спостерігати за подією ззовні.

Відео дня

За інформацією Daily Mail, експерт з читання по губах з’ясував зміст короткої розмови між Трампом і Маском. Президент США звернувся до бізнесмена словами:

"Як справи? Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися... Давай спробуємо знайти спосіб налагодити ситуацію".

Маск кивнув у відповідь. Наостанок Трамп потиснув йому руку і додав:

"Я сумував за тобою".

Конфлікт Трампа і Маска

У травні Трамп і Маск влаштували публічну сварку. Після того, як мільярдер розкритикував "великий і прекрасний" закон щодо витрат і податків, президент США заявив, що "розчарувався" в ньому.

Натомість очільник Білого дому писав, що Маск "зʼїхав з глузду", на що той звинуватив президента у брехні.

Згодом Маск підтримав ідею про те, що Трампу треба оголосити імпічмент, а посаду президента США, на його думку, мав би отримати віцепрезидент Джей Ді Венс. Мільярдер також критикував запроваджені Трампом мита, які, за його словами, "спричинять рецесію в другій половині цього року".

Вас також можуть зацікавити новини: