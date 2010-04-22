Путін: ЧФ РФ забезпечує безпеку і Росії, і України

Чорноморський флот РФ виконує завдання із забезпечення безпеки і Росії, і України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на засіданні російського уряду.

«Хочу ще раз підкреслити, що російський флот в Криму, безумовно, виконує завдання забезпечення безпеки і Росії, і України, і не лише: він бере найактивнішу участь у міжнародних зусиллях з підтримки миру і безпеки», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що зараз кораблі Чорноморського флоту РФ патрулюють в Аденській затоці, борються з піратством. Минулого і позаминулого року вони брали участь разом з кораблями інших країн у міжнародних заходах щодо боротьби з тероризмом, таких як «Black Sea Force» у Середземному морі, додав російський прем`єр.

В.ПУТІН підкреслив, що підписана вчора Президентами РФ і України угода щодо продовження перебування російського флоту в Криму відповідає «корінним інтересам російського і українського народів».