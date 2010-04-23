Полохало: влада почала небезпечні зміни в освіті та науці

Голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, член фракції БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО заявляє, що чинна влада почала в сфері освіти і науки некомпетентні та небезпечні зміни, які викликають занепокоєння в мільйонів громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПОЛОХАЛА, про це він заявив у Харкові на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2008-2009рр. та основні завдання на 2009/2010 навчальний рік».

За словами депутата, ініційовані зміни до умов прийому у виші, які були ухвалені Міністерством освіти та науки без консультацій з громадськістю та освітянами, свідчать про зневагу чинної влади до громадян.

В.ПОЛОХАЛО також назвав незаконними накази і розпорядження міністерства, які, на його думку, ревізують державну мовну політику поза правовим полем всупереч чинній Конституції України (ст. 10) та рішенню Конституційного Суду України (від 14.12.1999 р.) про статус і функціонування української мови як державної.

«Нова влада намагається відволікти увагу громадськості від необхідності модернізації вищої освіти у відповідності зі світовими тенденціями, збільшення капіталовкладень в освіту і реальної підтримки вузівської науки, гучними політичними заявами, зокрема, щодо перегляду концепції викладання історії в навчальних закладах та її переписування на догоду окремим політикам, в тому числі іноземним» - відзначив В.ПОЛОХАЛО.

Голова профільного комітету закликав учасників колегії утриматись від того, щоб переносити методи «брудної» політики на освіту. За його словами, у написанні підручників з історії України потрібно керуватися рекомендаціями Ради Європи, а не рекомендаціями і особистими поглядами Дмитра ТАБАЧНИКА.

В.ПОЛОХАЛО наголошує, що ті, хто сьогодні призначений здійснювати управління освітньою та науковою галузями, прикриваючись риторикою про реформи, насправді руйнують усі позитивні за останні роки здобутки. Депутат також вважає неприйнятними для цивілізованого суспільства умови, коли чиновник від освіти є носієм антинаціональних позицій. «У здоровому суспільстві не може бути призначена міністром людина, яка зневажає громадян. Не може бути міністр чинником збурення мільйонів громадян, і не може міністр ігнорувати вимоги цих громадян» - зауважує депутат.

Реальним чинником покращення якості освіти, на думку В.ПОЛОХАЛА, може стати ухвалення Закону про вищу освіту (нова редакція), який внесений депутатами від опозиції і який передбачається розглянути у Верховній Раді на наступному пленарному тижні. «Голосування за цей закон покаже, хто реально переймається якістю та проблемами української освіти» - відзначив депутат, наголосивши, що підготовлений законопроект передбачає автономію та академічну свободу у вищих навчальних закладах, студентське самоврядування та інтеграцію України в європейський освітній простір.