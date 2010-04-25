Україна і Росія працюватимуть над газовими гарантіями

Українська і російська сторони працюють над вирішенням питання про гарантування обсягів транзиту газу через територію України.

Про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

"Ми вже це почали, вже одержали доручення, і ми від нашого Президента і російські партнери від Президента Росії - попрацювати і створити таку модель, яка б дала можливість одержати гарантований обсяг газу. Я думаю, що протягом літа ця модель буде відпрацьована", - підкреслив Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що це питання треба вирішувати, зокрема, і з країнами Європи, які беруть участь в будівництві газопроводів, що обходять Україну - "Північний" і "Південний" потоки. Саме після введення цих проектів обсяг прокачування газу через Україну скоротиться.

"Нас обходить не Росія. У нас газопровід будується Росією разом з європейцями. "Північний потік" будується Німеччиною, Великобританією і Росією - це такий консорціум. "Південний потік" будується Італією, Францією і Росією. Це їх спільне рішення і спільні гроші. Тому ми повинні працювати з усіма цими організаціями, оскільки 5 років пройшли даремно в цьому дуже важливому для нас сегменті, і нам треба буде відновити діалог, щоб ми зафіксували кількість газу, яка гарантовано проходитиме через нашу ГТС", - заявив Ю.БОЙКО.