Азаров про бюджет: не можна назвати його добрим...

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що його уряд зуміє виконати бюджет 2010 року, хоча «це достатньо складне завдання».

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

При цьому прем`єр-міністр зауважив, що підготовлений проект держбюджету не можна назвати "добрим" в умовах кризи, проте він цілком "реалістичний".

"Не можна назвати його добрим. Не може він бути добрим, коли економіка в кризі. Він реалістичний, він важкоздійсненний, але здійсненний, і він дасть упевненість нашому бізнесу, нашій економіці, найголовніше, нашим людям, що ми нарешті виберемося з тієї глибокої ями, куди ми потрапили в минулі два роки", - заявив М.АЗАРОВ.

Даючи оцінку своїй команді, прем`єр зазначив, що міністри його кабінету досить різні. "Завжди в команді бувають лідери, бувають середнячки, бувають ті, хто відстають. Це життя. Доводиться іноді робити зауваження, доводиться поправляти, наставляти. Але все це абсолютно нормальний етап роботи. Я не вперше працюю в урядових командах. Думаю, що з цієї команди буде пуття", - сказав прем`єр.