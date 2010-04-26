Балога дивується, чому договір з Росією не підписали до 3046 року

Лідер партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА вважає, що Чорноморський флот Росії перебуває в Криму не для виконання військових завдань, а для розпалювання ворожнечі до всього українського.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив в ефірі програми «Чорне та біле» на телеканалі ТВі.

«Ми не повинні пред’являти якісь претензії до керівництва РФ. Москва нині працює над розбудовою своїх буферних зон, і в цьому сенсі саме такою є Україна. Те, що питання про подовження перебування в Криму Чорноморського флоту пов’язане із вартістю газу, говорить про те, що геополітичні інтереси Росії в Україні сьогодні знаходяться на Кримському півострові», – заявив він.

На думку лідера «Єдиного Центру», якщо ситуація в Криму стабільна, тоді потрібно було підписувати договір про перебування ЧФ на півострові до 3046 року. «Всі чудово розуміють, що ЧФ у Чорному морі для Росії не представляє ані оперативно-тактичного, ані військового сенсу. Бо для того, щоб пройти Босфор та Дарданелли, потрібен дозвіл країни, яка є членом НАТО, – Туреччини. Ми чудово розуміємо, що Туреччина і НАТО контролюють кількість військових кораблів в Чорному морі. Перебування військових в Криму – це постійне розпалювання ворожнечі до всього українського! І я це підкреслюю. Вважаю, що не російська влада через 10 або 20 років буде вести розмову про те, який статус повинен мати Крим, - український чи російський. Думаю, що все буде підготовлено до того, що сама АРК проведе таке волевиявлення, так само як це відбувалося в Абхазії та Південній Осетії», – зауважив він.

На думку В.БАЛОГИ, укладаючи договір про газ, жодним чином не можна було пов’язувати економіку з політикою.

З огляду на вищезазначене він робить висновок, що нинішня влада України, як і попередня, не здатна вести переговори на користь держави. «Не варто говорити, що знижка у сто доларів у вартості тисячі кубометрів блакитного палива є поступкою з боку нашого стратегічного партнера. Ціна на цей рік мала би становити не 330, а не більше 260 дол, як сплачує, наприклад, Німеччина. Напевне, при укладанні договору за газ на 2010 рік урядом ТИМОШЕНКО у ціну був закладений чинник політичної конфронтації між Києвом та Москвою. І нинішньому керівництву держави потрібно було цей чинник відняти. І лише після цього обчислювати ціну на газ для України», – вважає В.БАЛОГА.