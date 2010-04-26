У БЮТ заявляють, що Янукович добився не знижки, а підвищення ціни на газ

Попри заяви влади про здешевлення російського газу для українців, цього року він може обійтися навіть дорожче, ніж за старими контрактами Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«Я хочу звернути увагу, що коли ціна в Європі була 450 доларів і коли російське керівництво 10 січня 2009 року заявило, що ціна для України також буде 450 доларів, все ж таки згідно з тим контрактом ми змогли отримати ціну 228 доларів, не порушуючи національних інтересів», - наголосив І.КИРИЛЕНКО, зазначивши, що нині влада заявляє про ціну у 234 дол. за тисячу кубометрів, тобто на 6 доларів вище.

«Виходить, що підписані угоди не призвели до реальної знижки, а навпаки - до підвищення ціни на газ», - наголосив голова фракції БЮТ.

І.КИРИЛЕНКО відзначив, що уряду Юлії ТИМОШЕНКО вдалося не підвищувати ціну на газ для споживачів та підприємств у надважких умовах піку світової фінансової кризи.

«В результаті угод, наскільки я розумію, ціна буде піднята, залишилось дочекатись наскільки. І нехай підприємці самі оцінюють ефективність діяльності урядів по тим платіжкам, які отримують їхні заводи», - сказав він.

Народний депутат також наголосив, що ціна на газ для населення не залежить від переговорів з російською стороною.

«Населення споживає близько 20 мільярдів кубічних метрів газу. Україна якраз і добуває 20 мільярдів кубічних метрів, повністю покриваючи потреби населення і житлово-комунального господарства», - сказав він.

Він зазначив, що в уряду Миколи АЗАРОВА є всі можливості не піднімати для промисловості ціни на газ, оскільки уряд Ю.ТИМОШЕНКО накопичив у газових сховищах 13 млрд. кубометрів газу за ціною 190 доларів.

«Це давало можливість, змішуючи з газом українського видобутку, не піднімати ціну», - сказав він.

Разом з тим голова фракції БЮТ наголосив на тому, що збільшення обсягів закупівлі російського газу на сьогодні є необґрунтованим і лише збільшить фінансовий тягар, який ляже не плечі простих українців.