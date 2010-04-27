Литвин веде засідання ВР з-під парасолі

О 10-й годині ранку голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зайшов до сесійної зали парламенту і зайняв своє місце у президії, після чого в нього одразу полетіли яйця.

Як передає кореспондент УНІАН, охорона голови ВР прореагувала на це й одразу закрила спікера парасольками.

Голова ВР розпочав пленарне засідання. Після цього відбулася реєстрація, проте у сесійній залі було зареєстровано лише 211 народних депутатів.

У сесійній залі Верховної Ради біля урядової ложі відбулось декілька бійок між народними депутатами від НУ-НС і Партії регіонів.

Зокрема, участь у бійках брали Іван СТОЙКО, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Станіслав АРЖЕВІТІН (усі троє від НУ-НС), а також народні депутати від Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ, Владислав ЛУК’ЯНОВ.

На даний час народні депутати від Партії регіонів зуміли прорватися у перші три ряди робочих місць фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і зняли український прапор, яким було накрито ці ряди.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН веде пленарне засідання під прикриттям парасольок, які тримають його охоронці.

Тим часом поповнення ВР складає присягу під крики опозиції.

Народні депутати від БЮТ і НУ-НС у сесійній залі Верховної Ради заблокували підхід до робочих місць представникам своїх фракцій.

Прапорами накрито робочі місця тих народних депутатів від НУ-НС і БЮТ, які готові підтримати ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Народні депутати з цих двох фракцій оточили з усіх боків місця, де розміщуються БЮТ та НУ-НС і які накриті прапорами.

У сесійній залі розміщено гасла: «Не дамо продати Україну! Державній зраді – ні!», «Депутат, не зрадь Україну!».

Депутати від Партії регіонів зібралися біля трибуни парламенту. У деяких з них на лацканах піджаків прикріплені георгіївські стрічки. Народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ накинув собі на плечі прапор Військово-морського флоту СРСР.

Президію ВР не заблоковано. Лише декілька народних депутатів зібралися біля входу до президії.