Київська облрада підтримала угоду Януковича-Медведєва

Депутати Київської обласної ради висловили підтримку позиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо подальшого перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, зазначивши, що відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на ХХХ позачерговій сесії, розглянувши звернення голови облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що "харківська угода має велике значення для економічного та суспільно-політичного розвитку нашої держави. Її підписанням започатковано взаємовигідне партнерство та відновлення довіри між двома країнами".

Під час свого звернення до депутатів керівник Київщини зазначив, що «всі без винятку законодавчі процедури, пов’язані з угодою, відбувалися публічно і у повній відповідності до Конституції України, Регламенту Верховної Ради та Закону України «Про міжнародні договори». За словами губернатора, сама угода «фактично визнана основними політичними силами Європи як така, що не несе в собі загрози жодній країні. А перебування флоту РФ в Севастополі дасть значний економічний ефект для України у вигляді зниження ціни на газ та нових інвестиційних проектів».

У свою чергу депутат Київської облради від БЮТ Михайло СВИСТОВИЧ, коментуючи УНІАН голосування на сесії, зауважив, що із 120 депутатів облради "за" проголосували 72 особи. За словами М.СВИСТОВИЧА, "фізично кворуму не було - голосували картками". За його даними, позитивно вказану угоду оцінили 14 депутатів від Партії регіонів, 16 - від СПУ, 16 - від "Нашої України", 6 - від Блоку Литвина та 20 - від групи "Київщина", які раніше були у складі БЮТ.