Королевська підозрює, що підприємства розпродадуть тихо і швидко

Гроші від приватизації мають спрямовуватися на розвиток економіки, а не на «проїдання», як це закладено у прийнятому державному бюджеті на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, при приватизації держпідприємств необхідно не лише враховувати їх стратегічне значення для ринків, а й контролювати дотримання соціальних зобов`язань інвестором, необхідно стежити за дотриманням ряду умов. Зокрема, має бути встановлено жорсткий контроль над виконанням соціальних зобов`язань майбутніми інвесторами.

“Не можна допустити ситуації, коли ефективне підприємство, що перебуває у державній власності, буде продане, і в результаті на ньому пройдуть масові звільнення або припинитися фінансування існуючої соціальної інфраструктури», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Необхідно визначити, які галузі і напрями є для України стратегічними, у тому числі і з урахуванням соціальної інфраструктури, що перебуває на балансі підприємств, і кількості працюючих на них людей», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, за її словами, необхідно визначитися, наскільки вигідно проводити приватизацію окремих об`єктів саме зараз.

«У прибуткову частину бюджету на 2010 рік закладено понад 10 млрд. грн. від приватизації. За існуючих умов є небезпека, що держпідприємства розпродадуть тихо і швидко. Прозорість приватизації стане тестом для влади і кращою гарантією виконання інвесторами своїх зобов`язань», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі комітету нагадали, що напередодні перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив «детально опрацювати ситуацію по кожному об`єкту, який пропонується для продажу». Зокрема, за його словами, «перед затвердженням плану приватизації влада має подати результати аналізу по кожному підприємству щодо необхідності продажу, відсутності ризиків для можливостей держави впливати на ситуацію на конкретному ринку».

Минулого тижня глава Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що «Кабінет міністрів планує прийняти звернення до Президента з проханням відмінити укази, які припиняли приватизацію стратегічних об`єктів».