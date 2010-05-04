Томенко про бійку в парламенті, вічні цінності і час на розграбування

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що опозиція готова до тривалої боротьби з владою за повернення українських цінностей.

Про це він заявив в ефірі “5-го каналу”.

"Ми повинні думати не про разові речі. Ми повинні розуміти, що одним мітингом чи однією акцією протесту ми не повернемо країну в нормальний режим", - сказав віце-спікер.

За словами М.ТОМЕНКА, в тому, що суспільство думає по-іншому про дії опозиції, винні й експерти, і журналісти.

"Вони так довго говорили, що опозиція ніяка, що вона беззуба, що вона не може дати в обличчя ворогам українського народу, які здають флот, - так вона дала, правда, й опозиції дали. Але і бійка в парламенті спровокована громадською думкою", - додав він.

За словами віце-спікера, якщо хтось потребує доказу, що опозиція здатна фізично захищати країну, то вона буде це доводити.

"Але, на мою думку, потрібно готуватися до довготривалої війни, і в цій боротьбі важливо повернутися до елементарних речей: кожен громадянин повинен показати владі, що є цінності вічні. Ми мусимо повернути цю владу в режим - що вони влада Української держави", - наголосив він.

За словами М.ТОМЕНКА, опозиційні сили після приходу до влади команди Віктора ЯНУКОВИЧА прогнозували, що "відбудеться пограбування країни".

"Це, як після війн, - дається якийсь період на пограбування. Пограбування відбулося, але виявилося набагато цинічніше. Воно стало довгим до непристойності", - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, найстрашніше те, що "грабує не тільки влада, а й інші країни, в даному випадку Росія".

За словами віце-спікера, складається враження, що нова влада не має ціннісних установок Української держави.