ГКПУ: режим Януковича перетворився на ліквідаційну комісію нашої держави

Завтра у Києві відбудеться засідання ініціативної групи із створення Громадського комітету порятунку України (ГКПУ).

За негайне створення Громадського комітету порятунку України висловилися десятки авторитетних громадських діячів та представників інтелігенції, які виклали свою позицію у Відозві до українців. 5 травня вони, за даними джерела УНІАН, мають намір провести збори у Спілці письменників України, де планують обговорити питання стосовно якнайшвидшого утворення Комітету.

На збори ініціативної групи зі створення Громадського комітету порятунку України «наполегливо запрошуються» лідери усіх «без винятку партій, великих та малих, які представлені в опозиційній частині Верховної Ради».

Ініціатори створення ГКПУ зазначають, що «режим ЯНУКОВИЧА перетворився на ліквідаційну комісію нашої держави».

«Щоб забезпечити прихильність кремлівських начальників, нова влада, після торгівлі українською територію, вже готова віддати авіабудівну галузь та атомну енергетику. Вони продають Україну та народ оптом і вроздріб», - переконані підписанти відозви.

«На догоду іноземним покровителям антиукраїнський режим ЯНУКОВИЧА веде наступ на українську мову, свободу слова, перекреслив перспективи європейського розвитку, взявся за фальсифікацію історії України. Ганьбою та злочином є заперечення Голодомору як геноциду українського народу 1932-33 років та встановлення пам’ятника його організаторові Сталіну», - зазначається в документі.

Авторитетні громадські діячі підкреслюють, що «у час, коли над Україною, як незалежною та демократичною державою, нависла смертельна небезпека, ми, відчуваючи відповідальність за долю майбутніх поколінь, заявляємо про створення 5 травня 2010 року в місті Києві Громадського комітету порятунку України».

Метою діяльності комітету визначено: відстоювання територіальної цілісності й суверенітету України; захист свобод і гідності громадян, їхніх політичних, соціально-економічних і національно-культурних прав; боротьба за збереження євроатлантичного вибору України.

Такі комітети повинні бути створені в кожній області, місті, районі та селі, переконані ініціатори.

«Вимагаємо від всіх без винятку лідерів політичних сил, які стоять на позиції суверенітету й територіальної цілісності України, припинити міжособистісну суперечку за лідерство та забезпечити координацію дій як в центрі, так і на місцях із захисту України та її громадян. Всі політичні структури мають об’єднатися в міцний національний кулак. Кожен громадянин має стати на захист своєї свободи й Батьківщини», - йдеться у документі.

Ініціатори створення ГКПУ закликають «громадські, молодіжні, екологічні, профспілкові, правозахисні та інші організації ввійти в таке об’єднання».

«Ми маємо постати на захист державного суверенітету України, демократії, європейського цивілізаційного вибору нашого народу. Таке право надає нам і такий обов’язок покладає на нас Конституція України, стаття 17 якої передбачає, що “захист суверенітету і державної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу», - резюмується у відозві до українців.

Під зверненням, зокрема, підписалися Володимир ВАСИЛЕНКО, Богдан ГОРИНЬ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Юрій МУШКЕТИК, Василь ОВСІЄНКО, Надія ОСЬМАК, Дмитро ПАВЛИЧКО, Михайло РАТУШНИЙ, Роланд ФРАНКО, Олег ЧОРНОГУЗ, Валерій ШЕВЧУК, Юрій ЩЕРБАК, Володимир ЦИБУЛЬКО та інші.

Як повідомив УНІАН В.ЦИБУЛЬКО, телефоном або електронною поштою звернення також підтримали Юрій АНДРУХОВИЧ, Тарас ВОЗНЯК, Микола РЯБЧУК.