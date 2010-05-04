"Свобода" закликає демсили приєднатися до Комітету порятунку

Чернівецька обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» ініціює створення Комітету порятунку нації і держави на обласному, міських та районних рівнях.

Як передає кореспондент УНІАН, 3 травня рішенням Чернівецького обласного комітету ВО «Свобода» створено ініціативну групу з формування обласного та районних «Комітетів порятунку нації і держави», яка схвалила звернення до осередків політичних партій і громадських організацій із закликом «про об’єднання зусиль для боротьби проти антиукраїнської політики ЯНУКОВИЧА на теренах Буковини».

У зверненні, переданому УНІАН, зокрема, йдеться, що за два місяці свого президентства Віктор ЯНУКОВИЧ «фактично здав державний суверенітет, потоптав Конституцію, зганьбив Україну перед світовим співтовариством».

«Виклик кинуто всьому українському народові. Настає момент істини, час реальних дій, адекватних мір та історичного виклику. Інтереси Нації і Держави вимагають порозуміння та єднання всіх патріотичних, державницьких сил», - йдеться у зверненні.

«Свободівці» закликали інші політичні сили «перед лицем загрози втрати Україною державного суверенітету» згуртуватися «задля побудови справді незалежної Української національної держави».

Основним мотивом об’єднання, на думку членів партії, має стати невмируще гасло «Україна – Понад Усе!».

«Тільки наша єдність – політичних партій, громадських організацій, інтелігенції, територіальних громад, кожного громадянина і всього громадянського суспільства – здатна вберегти Україну. У зв’язку з цим проголошуємо створення Чернівецького обласного Комітету порятунку Нації і Держави. Закликаємо всі державницькі, національно орієнтовані сили долучатися до нас. Наше об’єднання залишається відкритим до вступу для всіх політичних партій і громадських організацій, які поділяють наші погляди», - йдеться у заяві ЧОО ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на Тернопільщині було створено Комітет порятунку нації і держави.

30 квітня Івано-Франківська обласна організація «Батьківщина» розпочала формування на Прикарпатті Комітету порятунку України.

30 квітня на Рівненщині було створено обласний Комітет національного порятунку України, до координаційної ради якого увійшли понад 30 політичних і громадських організацій краю.

Завтра, 5 травня, у Києві відбудеться засідання ініціативної групи із створення Громадського комітету порятунку України.