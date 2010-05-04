У Херсоні до Дня Перемоги вивісять прапори США, Великобританії, Ізраїля

Завтра в Херсоні активісти громадських організацій в рамках акції «Херсону – чесні прапори Перемоги» вивісять прапори основних учасників антигітлерівської коаліції, а також прапор Держави Ізраїль, як країни, чий народ пережив страшні переслідування нацистів.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку прапори вивісять в Херсонському міськвиконкомі, а потім в Херсонський облдержадміністрації.

Таким чином учасники акції вшанують пам`ять загиблих у Великій Вітчизняній війні. Прапори країн антигітлерівської коаліції були намальовані самими учасниками акції.

Акція проводиться з метою нагадати громадянам про те, що перемога над нацизмом стала можливою завдяки зусиллям народів багатьох країн світу.

На думку організаторів акції, нова влада взялася активно продукувати сталінські пропагандистські міфи, всіляко замовчуючи роль союзників у війні з нацизмом. Місцева влада розпорядилася вивісити в містах і селах області прапор лише однієї країни-переможниці - СРСР.

«Херсонський міський голова Володимир САЛЬДО на зустрічі з громадськістю міста вказав, що в місті висітиме лише один прапор країни-переможниці у війні з фашизмом. Багато районних адміністрацій підхопили цю ініціативу. Ми констатуємо, що таким чином наша історія фальсифікується представниками сьогоднішньої влади. У ветеранів і у їхніх нащадків знову, як і в роки холодної війни, забирають наших союзників - братів по зброї», - йдеться у зверненні учасників акції.

Як повідомляв УНІАН, голова Херсонської ОДА Анатолій ГРИЦЕНКО підписав Розпорядження №329 від 01.04.2010 р. «Про додаткові заходи щодо відзначення в області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», в якому доручив органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в День Перемоги перед адмінбудівлями разом із Державним Прапором України вивісити червоний прапор як символіку років війни. Також в документі рекомендовано «підприємствам, установам, організаціям, які розташовані на території області, долучитися до виконання цього завдання».