Прем'єр Криму божиться, що не "забирав" в України Севастополь

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ спростовує повідомлення про те, що він нібито назвав Севастополь не українським містом.

Про це йдеться в його коментарі, переданому агентству УНІАН.

«Мій вислів дослівно звучав так: «Не можна сказати, що Севастополь - не українське місто. Просто його традиційно називали містом слави російських моряків», - сказав В.ДЖАРТИ.

Він припускає, що, мабуть, сталася прикра помилка, і журналіст, який цитував його вислів, просто втратив одну частинку «не». «А це геть спотворило сказану мною фразу. Тому я ще раз підкреслюю – я сказав, що не можна вважати Севастополь не українським містом. Я хотів би, щоб усі знали і розуміли – кордони України є непорушними і це не перешкоджає, а навпаки – зміцнює нашу дружбу з Росією», - підкреслив В.ДЖАРТИ.

Як повідомлялося, 5 травня російське агентство РІА «Новости» поширило інтерв`ю з висловом керівника кримського уряду про те, що він не вважає Севастополь українським містом. "Погодьтеся, не можна сказати, що Севастополь - це українське місто. Його споконвіку називали російським містом, містом російської слави. І ми повинні пишатися, що там знаходиться російський Чорноморський флот», - цитували слова В.ДЖАРТИ.

Того ж дня заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО висловив думку, що і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, і правоохоронні органи мають адекватно відреагувати на слова В.ДЖАРТИ про те, що Севастополь не є українським містом.