Зурабов розгледів у харківських угодах «фактично безкоштовний» газ

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ заявляє, що в суті харківських домовленостей президентів України і Росії лежить істотне збільшення орендної плати для російського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЗУРАБОВ заявив сьогодні журналістам у Севастополі.

«Оскільки політичні рішення зараз ухвалені, і треба правильно, безумовно, їх інтерпретувати, я ніяк не можу погодитися з думкою ряду політиків, які стверджують, що відбувся розмін «флот на газ». Це не так. Було ухвалене абсолютно інше рішення. Було ухвалене рішення про істотне збільшення вартості орендної плати за перебування російського флоту, і зараз це приблизно 1,8 млрд. доларів на рік», - підкреслив посол.

За його словами, «українська сторона - і я розумію причини - ухвалила рішення про те, що ці кошти вона б хотіла одержати додатковими обсягами поставок газу». Посол вважає, що це є абсолютно виправданим в умовах, коли цей ресурс перетворює Україну і Київ на регіонального гравця на газовому ринку, «тому що це - додаткові 10 млрд. кубометрів газу - фактично безкоштовно, якщо обчислювати це від існуючого рівня цін».

По-друге, як сказав М.ЗУРАБОВ, «це, звичайно, серйозний інвестиційний ресурс, який дасть можливість абсолютно по-іншому будувати перспективи розвитку і хімічної промисловості, і ряду інших».

Як додав М.ЗУРАБОВ, «це рішення українського уряду, і ми його розуміємо. Але в суті лежить істотне збільшення вартості оренди для російського ВМФ».