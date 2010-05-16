У день візиту Медведєва опозиція проведе акції не тільки в Києві

17 травня, у день приїзду в Україну президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, у Полтаві опозиція проведе пікетування будівлі облдержадміністрації і вимагатиме протидії антиукраїнській політиці здачі національних інтересів України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації Всеукраїнського об`єднання "Свобода", які виступають ініціаторами пікету.

"Акція планується з метою недопущення підписання в рамках візиту Президента Росії нових угод, які б могли привести до обмеження незалежності України, її територіальній цілісності і завдати шкоди її економічній безпеці. Початок пікетування – 10.00", - йдеться у повідомленні обласної організації ВО "Свобода"

Як повідомляв УНІАН, завтра, 17 травня, запланований візит в Україну президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА. Президенти України і РФ мають намір обговорити питання делімітації морського кордону і демаркації сухопутних кордонів між державами і ряд інших питань під час зустрічі в Києві 17-18 травня.

Цього дня опозиція планувала чергову акцію протесту в Києві. Проте Київський окружний адміністративний суд заборонив Київським міським організаціям партій "Свобода" і "За Україну!" проведення акцій протесту під час візиту Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА. Суд заборонив проведення таких акцій на вулицях Банковій, Хрещатик, на Майдані Незалежності, Арсенальній площі і Контрактовій площі.