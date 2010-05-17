Москаль хоче знати, де Гримчак з Парубієм взяли димові гранати

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ просить Міністерство оборони та правоохоронні органи провести переоблік димових гранат, у застосуванні яких 27 квітня у сесійній залі парламенту звинувачують депутатів Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху "Народна самооборона".

«У постанові слідчого про порушення кримінальної справи щодо народних депутатів ГРИМЧАКА і ПАРУБІЯ вказано, що останні начебто пронесли у приміщення ВР три ручні димові гранати білого диму РДГ-26, котрі у них опинилися за невстановлених слідством обставин», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

«Оскільки дані гранати є на озброєнні спецпідрозділів і не продаються в іграшкових магазинах, то спочатку слідство мало б з’ясувати: звідки і яким чином ці гранати начебто опинилися у цих народних депутатів? І чи були вони у них взагалі?», - додав депутат.

З огляду на це Г.МОСКАЛЬ звернувся до міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ, голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА, Управління державної охорони України та інших військових і правоохоронних формувань, які мають на озброєнні ручні димові гранати РДГ-26, із проханням провести перевірку і переоблік цих боєприпасів і з’ясувати, чи всі ці гранати знаходяться у місцях їхнього зберігання.

«Цей запит, ще до порушення кримінальної справи, повинна була зробити Генеральна прокуратура України», - наголосив Г.МОСКАЛЬ.

«Яким чином гранати, котрі є тільки у спецпідрозділів, опинилися в залі Верховної Раді? Якщо ж всі гранати РДГ-26 перебувають у місцях їхнього зберігання, то ми спостерігаємо картину великої провокації, спрямовану проти опозиції і проти окремих народних депутатів України», - зауважив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України в сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові гранати, в президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, здійсненого групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).